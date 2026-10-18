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APUCARANA

Com apoio de voluntários e doações, Pirapó Esporte Clube promove ação para crianças

Evento gratuito ofereceu brinquedos infláveis e atividades recreativas viabilizadas por comerciantes e moradores locais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Com apoio de voluntários e doações, Pirapó Esporte Clube promove ação para crianças
Autor Foto: Arquivo pessoal

O Pirapó Esporte Clube promoveu uma grande festa em comemoração ao Dia das Crianças, reunindo famílias e proporcionando um dia repleto de diversão e atividades recreativas para o público infantil. O evento aconteceu neste domingo (18), no Distrito do Pirapó, em Apucarana, e foi viabilizado com apoio de patrocinadores, comerciantes locais, moradores e dezenas de voluntários, que se mobilizaram por meio de doações e trabalho conjunto para garantir a realização e a estrutura da festividade.

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Durante a programação, as crianças puderam aproveitar diversos momentos de lazer, que incluíram a disponibilização de brinquedos infláveis e dinâmicas elaboradas especialmente para os pequenos. Os registros divulgados pela própria organização do evento demonstraram a forte adesão das famílias e o intenso movimento no clube ao longo de toda a celebração.

Após a conclusão da festa, a diretoria do clube fez questão de destacar e agradecer a intensa participação da comunidade, ressaltando que o sucesso da iniciativa se deve à solidariedade dos envolvidos. Com ações de cunho social que vão muito além dos gramados e do futebol, o Pirapó Esporte Clube reforça seu papel cidadão na promoção de atividades de integração e convivência, buscando sempre aproximar os moradores e fortalecer os vínculos com a comunidade local.

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