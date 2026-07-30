Com apoio de projeto de Apucarana, Guilherme Azevedo assina contrato com time português

Conhecido nacionalmente por sua passagem no Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, clube onde iniciou a carreira no futebol profissional, e categorias de base da seleção brasileira, o apucaranense Guilherme Azevedo, de 25 anos, agora defende Sporting Clube de São João de Ver, equipe da terceira divisão da liga portuguesa e que tem Daniel Alves como investidor. O atacante ficou sem clube recentemente, mas conseguiu ganhar uma oportunidade no futebol europeu após receber apoio de um projeto social em Apucarana, o 1Gol de Letra.

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Antes de se transferir ao time português, Guilherme atuou pelo Batel, de Guarapuava, pela Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. Após o fim da competição, o jogador voltou a Apucarana, município onde nasceu, e passou a treinar com o José Roberto Bezerra, responsável pelo projeto social que é desenvolvido com jovens em um campo de futebol localizado no Jardim Ponta Grossa.

Já treinando com o novo clube, onde assinou contrato de um ano, Guilherme valorizou a importância que teve os treinamentos realizados na sede do projeto. "O projeto do Roberto foi muito bom, em um momento que eu estava parado. Na parte física e técnica, e também nas finalizações. Então só tenho agradecer o projeto do Robertinho por todo o suporte que ele me deu no tempo em que eu estava de férias em Apucarana", ressaltou o jogador.

O apucaranense se diz confiante e animado com a oportunidade de atuar no exterior. "Minha expectativa é que seja um ano abençoado e que eu alcance todos os meus objetivos. É um sonho para todos os atletas poder jogar fora do país, então espero que possa dar tudo certo nessa nova trajetória e temporada de 2026/2027", comentou Azevedo.

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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Novo time do atacante, o Sporting Clube de São João de Ver ganhou visibilidade recentemente no noticiário brasileiro após o ex-lateral da seleção brasileira Daniel Alves ser oficializado como investidor da SAD (Sociedade Anônima Desportiva) do clube português.



Trabalho foi planejado

José Roberto, idealizador do 1Gol de Letra e ex-jogador de futebol, conta que treinar o ex-atleta do Grêmio foi um desafio, além da parte tática e técnica. "Eu estudei o Guilherme antes de trabalhar ele. Fui atrás de clubes que ele jogou, de jogos e lances, assisti entrevistas que ele fez. Então, para mim, o mais importante era mudar um pouco a postura do Guilherme, de jogador de futebol profissional. Foi gratificante quando ele entendeu que precisava do suporte e que eu renunciei de trabalhos particulares para poder dar o melhor e trazer ele para o futebol", explicou o treinador.

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O apoio também veio através de contatos. José Roberto comenta, que com ajuda do amigo e técnico Dirceu de Matos, ex-jogador e ídolo do Athletico-PR nos anos 90, conseguiu encontrar uma oportunidade no Sporting Clube de São João de Ver. "Conversei com ele sobre o Guilherme, mostrei vídeos de treinamentos, o chamei para vim ver e assim começou a parceria. Então, esse meu amigo acionou algumas janelas na Europa e deu certo o time de Portugal", contou o treinador.