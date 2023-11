Com apoio da Choque de Londrina, 10º BPM lança operação em Apucarana

O 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) lançou nesta sexta-feira (24) a Operação Saturação, que reforçará a fiscalização da corporação nos próximos dias na região. Além das equipes de Apucarana e outros municípios do Vale do Ivaí, a ação contará com o apoio dos agentes da Choque do 5º BPM, de Londrina. Veja o vídeo abaixo

O Comandante Regional da PM, Coronel Jefferson Luiz de Souza, ressaltou que a intensificação do policiamento em Apucarana tem surtido efeitos. "Um levantamento de estatística mostra o índice de criminalidade aqui na cidade de Apucarana. Estamos com 28% de menos roubos, comparado com 2022, e aproximadamente 20% de menos furtos do que o ano passado", pontuou o comandante.

Ainda segundo o Coronel, os bairros onde são registrados mais crimes serão os principais alvos da operação. "Através dessa estatística, do setor de planejamento do 10º BPM, nós elencamos os pontos principais onde devemos intensificar o policiamento, que é voltado aos locais onde têm maior probabilidade de ocorrência", disse Souza.

Durante essa próxima semana, serão realizadas, de acordo com a corporação, ações preventivas e repressivas, por meio de patrulhamento, bloqueios de trânsito, bloqueios táticos, abordagens policiais, fiscalizações de veículos e pessoas que circulam nas áreas com grande circulação de moradores e eixos comerciais.

