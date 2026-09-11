Com almoço tradicional e exposição, 20ª Festa do Café reúne produtores no distrito do Pirapó

A tradição cafeicultora de Apucarana será celebrada neste domingo (13) com a 20ª Festa do Café, realizada no salão da Paróquia Santo Antônio de Pádua. O evento, promovido pela Associação dos Cafeicultores de Apucarana (Acap) com apoio da prefeitura e do Sebrae Paraná, marca o "aniversário de ouro" dos produtores locais e coroa o recente reconhecimento do município como a terceira maior força produtora do grão no estado.

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A programação, que conta com o patrocínio da iniciativa privada, tem início às 11h30 e oferece aos visitantes uma estrutura ampla. O público poderá conferir uma feira de artesanato, participar da degustação de cafés especiais e visitar uma exposição focada em inovações, com demonstração de tecnologias, máquinas e soluções para o agronegócio. O presidente da Acap, Carlos César Bovo, destaca que o evento é um momento para fortalecer as tradições e convida as famílias de toda a região para um domingo de valorização da história local.

O prefeito Rodolfo Mota ressalta a importância histórica e econômica do cultivo na região e celebra as novas marcas alcançadas. “A cafeicultura faz parte das raízes de Apucarana. Foi responsável pela vinda de muitos trabalhadores e etnias que aqui se fixaram, formaram família e geraram desenvolvimento, moldando o que somos hoje. A festa realizada no Pirapó, grande berço regional da cafeicultura, tem neste ano muitos motivos para celebrar, uma vez que Apucarana alçou degraus importantes, sendo oficializada como a terceira maior produtora de café do Paraná. Além disso, conquistamos o selo de Indicação Geográfica (IG) com o café made in Serra de Apucarana, atestando a qualidade e diferencial do grão produzido no município, ampliando projeção nacional e internacional”, afirma o prefeito.

O tradicional almoço por adesão é um dos destaques gastronômicos da festa. O convite custa R$ 100, atende duas pessoas, e inclui um cardápio com espeto de carne, acompanhado de saladas, farofa, mandioca, arroz e creme de milho. A organização reforça que os participantes devem levar pratos e talheres de casa para a refeição. Logo após o almoço, o evento também servirá as já conhecidas coxinhas de mandioca, preparadas especialmente para a ocasião. Os interessados em adquirir os cartões antecipadamente ou buscar mais informações podem entrar em contato com a organização pelo telefone (43) 9900-1737, falar com Mirane Fonseca.