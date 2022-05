Com ‘ajuda’ do Iguaçu, Apucarana permanece na Segundona

Da Redação

O Apucarana Sports perdeu neste domingo (15) por 1 a 0 para o Andraus Brasil, jogando em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Com a derrota, a equipe fecha a Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense em 8º lugar e escapa do rebaixamento à Terceira Divisão.

O time apucaranense foi beneficiado com o empate entre o Verê e AA Iguaçu, que ficaram no 0 a 0 no Sudoeste do Estado. Com isso, estão rebaixados o próprio Verê (com 8 pontos) e o Prudentópolis (com 4 pontos).

O gol do Andraus foi marcado a 1 minuto do segundo tempo por Flávio Renê. A partida ficou paralisada por 18 minutos por conta da falta de policiamento. O Andraus ainda perdeu um pênalti ao final do jogo.

LARANJA

Já o Laranja Mecânica, de Arapongas, perdeu de 1 a 0 para o PSTC e terminou em sexto lugar. Com a derrota, a equipe está eliminada. Os quatro classificados para a semifinal são Aruko Maringá, Andraus, Foz do Iguaçu e PSTC.