Da Redação

Com ajuda da PM, pais salvam recém-nascido engasgado

Após minutos de angústia, uma mãe e um pai de Apucarana, com auxílio da equipe da Polícia Militar Apucarana, salvaram a vida de um recém-nascido de 12 dias, nesta quarta-feira (18). A ligação para o 190 foi realizada do Bairro Dom Romeu.

Em contato com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os policiais souberam que o bebê havia engasgado com leite materno e que o pai, de 35 anos, e a mãe, de 28 anos, ligaram no telefone da PM, e foram orientados nos procedimentos, salvando a vida do recém-nascido.

A cabo, que estava de plantão, repassou as técnicas e o bebê se restabeleceu. O Samu chegou e encaminhou a família até o Hospital da Providência, de Apucarana.