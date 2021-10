Da Redação

Com ajuda da PM, mãe salva recém-nascido engasgado com leite

Com ajuda da Polícia Militar, uma mãe de Apucarana conseguiu salvar o filho recém-nascido que se engasgou com leite neste sábado (9), no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti. O pai ligou para o 190 e a mulher seguiu as orientações feitas por telefone pela atendente.

Chegando no local, os pais do bebê dissertam à equipe que após ligar para o telefone da polícia, a atendente repassou os procedimentos, que foram executados pela mãe, e que o recém-nascido de 21 dias apresentou sinais vitais.

A PM também constatou que o bebê apresentava dificuldade para respirar e acionou os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou o bebê e os pais até o Hospital Materno infantil. Após exames, o recém-nascido foi liberado.

Outro caso

Uma bebê de 1 ano e meio foi salva por um policial militar, após se engasgar com leite materno na tarde desta quinta-feira (9), no Jardim Mônaco II, em Arapongas. A mãe da criança contou que foi seu vizinho que realizou as manobras de desobstrução das vias áreas seguindo as orientações do cabo Costa, atendente do 190.