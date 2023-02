Com a introdução de novas atividades, Grupos Conviver serão retomados

Da Redação

Além do artesanato, pintura e costura, novas ações passarão a integrar as atividades

Após o período da pandemia, as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Mulheres Idosas ( Grupos Conviver) serão retomadas em 2023. As coordenadoras de 33 grupos participaram nesta sexta-feira (17/02) de uma reunião de planejamento e de levantamento das demandas. Além do artesanato, pintura e costura, novas ações passarão a integrar as atividades.

O encontro com as coordenadoras, seguido de um café da manhã, aconteceu nas dependências da Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana (Adefiap) e contou com a presença do prefeito Junior da Femac e da secretária municipal de Assistência Social, Jossuela Martins Pirelli, que esteve acompanhada de integrantes da equipe.

Junior da Femac afirma que o Município buscará fazer a integração dos grupos com outras ações já desenvolvidas, como hidroginástica, bailes para a terceira idade e atendimentos na área de saúde mental. “A partir já de meados de março, vamos iniciar as aulas do curso de dança de salão e gauchesca, das quais os Grupos Conviver também serão convidados a participar”, cita Junior da Femac.

O prefeito afirma que outro foco será oferecer opções de formação, como por exemplo orientações para a utilização do celular e também no sentido de prevenir golpes que podem acontecer com o uso desta tecnologia. “A Prefeitura colocará também ônibus à disposição para a realização de passeios dentro e fora de Apucarana”, completa Junior da Femac.

A secretária de Assistência Social afirma que intenção é fazer a retomada de todos os grupos e aumentar o número de participantes. “As mulheres interessadas devem procurar o CRAS mais próximo de sua residência. Um dos objetivos dos grupos é fazer o fortalecimento de vínculos, compartilhando a vida, o amor e muitas vezes a dor. Antes da pandemia, os grupos eram muito fortes e agora nós vamos retomar com os trabalhos, as conversas e os abraços”, assinala.

Jossuela afirma que os materiais para as atividades de artesanato, pintura e costura já foram adquiridos. “Como ocorria antes da pandemia, essa atividade seguirá com encontros semanais em centros comunitários, paroquiais e em residências. Além disso, vamos agregar gradativamente novas atividades, seja através da Secretaria da Assistência Social ou fazendo a interligação com programas municipais já existentes”, explica Jossuela.

