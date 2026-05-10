Com 8,2 ºC, Apucarana registra neste domingo a menor temperatura do ano

Após registrar 46mm de chuva durante o sábado (9), Apucarana atingiu a menor temperatura do ano neste começo de domingo (10) ao registrar 8,2 ºC, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

-LEIA MAIS: Frio intenso marca o domingo em Apucarana com máxima de apenas 15 °C

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A primeira onda de frio de 2026 avança pelo Centro-Sul do Brasil e deve derrubar as temperaturas em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste a partir deste domingo (10). A massa de ar polar começou a entrar no país na sexta-feira (8) e deve manter o frio intenso até meados da próxima semana.

Em Apucarana, o sábado (9) já havia registrado a menor temperatura do ano ao marcar nos termômetros 12.9 °C, no final da tarde. A tendência é que a temperatura, que deve aumentar até no máximo 15 ºC durante a tarde deste domingo, caia ao fim do dia para 9º C.

Ainda de acordo com o Simepar, todas as estações meteorológicas do instituto meteorológico atingiram suas menores temperaturas neste fim de semana. O destaque ficou para General Carneiro (PR), que amanheceu neste domingo com 0,4 °C.