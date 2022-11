Com 68 corredores, Pé Vermelho leva 32 troféus de prova em São Paulo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com 68 participantes, o Pé Vermelho também ganhou o troféu pela disputa de equipe mais numerosa

A equipe Pé Vermelho de Apucarana participou da 25ª Corrida de Taciba, no interior de São Paulo. A prova, que teve seis quilômetros de distância percorrida, aconteceu nesse domingo (6), com largada na praça da igreja matriz do município.

continua após publicidade .

Com entrega de troféus aos cinco primeiros colocados nas categorias, divididas de cinco em cinco anos de idade, a equipe apucaranense ganhou 32 troféus. Também foram conquistadas 68 medalhas, garantidas pelos corredores ao completarem o percurso.

-LEIA MAIS: Apucaranenses disputam fase final do Campeonato Brasileiro de Karatê

continua após publicidade .

Com 68 participantes, o Pé Vermelho também levou o troféu pela disputa de equipe mais numerosa entre as presentes.

fonte: Reprodução Foram 68 medalhas conquistas pelos apucaranenses em Taciba

Pé Vermelho abre inscrições para corrida no Jaboti

A equipe Pé Vermelho está organizando mais uma Prova Pedestre no entorno do Lago Jaboti, em Apucarana, norte do Paraná. A 2ª edição da competição está marcada para acontecer no dia 27 de novembro, mas as inscrições já foram abertas para a prova, que terá percurso de 6 km.

continua após publicidade .

De acordo com um dos organizadores da prova, João Dias, as 500 primeiras inscrições ganharão a camiseta do evento. "Quem quiser fazer a inscrição na loja Dias Couros eu entrego a ficha, a pessoa preenche e me devolve de volta com pix. Vai ser R$ 44,90 e as primeiras 500 vão com camiseta", explica.

As inscrições também podem ser feitas através do site tvcomrunning. Os kits para a corrida poderão ser retirados na data anterior, dia 26, das 9h às 13h na loja, localizada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, centro de Apucarana, ou no Jaboti, antes da prova, das 7h às 7h30.

Os competidores ganharão uma medalha ao completar a prova. Os cinco primeiros de cada categoria, separadas de cinco em cinco anos, receberão troféus.

A 1ª edição foi realizada em dezembro do ano passado e contou com mais de 300 atletas de cidades do Paraná e São Paulo.

Siga o TNOnline no Google News