Com 49 atletas, equipe de Apucarana disputa o Paranaense de Karatê

Associação Kara Te Vida no Ginásio Lagoão

A Associação Kara Te Vida, de Apucarana, vai participar do Campeonato Paranaense de Karatê, que acontece neste final de semana (20 e 21), em Campo Mourão, no centro oeste do Paraná, no Ginásio de Esportes Belin Carolo. A equipe apucaranense vai à competição com um plantel de 49 atletas.

A presidente da associação, Eliane Lemes Correa, diz que a equipe mira o título do torneio, que reunirá mais de 40 agremiações. “Viemos para confirmar nosso favoritismo. Com foco total e trabalho em equipe, sabemos que podemos chegar ao lugar mais alto do pódio”, afirmou.

Os atletas que irão representar Apucarana são: Adrian Ramos, Alex Lemos, Amauri Valerio, Ana Beatriz Fernandes, Ana Julia Souza, Anthony Pimenta, Arthur Salustiano, Aynara Maldonado, Danyel Santos, Eliane Correa, Felipe Valerio, Gabriel Teixeira, Gabriel Motta, Gabriel Cordeiro, Gabriel Valerio, Gabriel Leme, Heitor Salustiano, Hyan Matos, Isabelly Santos, Iury Colanzi, Izadora Nunes, Jefferson Correa, Joao Vidal, Julio Galeano, Larissa Souza, Leonardo Sebastiao, Lorena Silva, Lorenzo Domingues, Louise Regente, Marcela Nicole, Mariana Lara, Matheus Toledo, Miguel Said, Miguel Valerio, Nathaly Bacon, Nathan Santos, Nicolas Tejada, Rafael Rodrigues, Rian Santos, Sady Neto, Sarah Lima, Tallyson Kesives, Thiago Salustiano, Valdeir Santos, Yago Ramos e Abdul Rahman.

