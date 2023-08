Com 48 expositores, Feira de Noivas e Festas tem início em Apucarana

Foi dado início a Feira de Noivas e Festas na noite desta sexta-feira (25) no Clube de Campo Água Azul, em Apucarana. O evento, realizado pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e Sebrae, em parceria com a Faciap Mulher, Cacinp Mulher, Sivana e Câmara da Mulher Empreendedora, conta com 48 profissionais do setor de serviços. A exposição acontece até as 22h desta sexta e no sábado (26) retorna às 14h, com encerramento às 22h. Veja o vídeo abaixo.

O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, afirma que tudo relacionado à eventos está sendo exposto na feira. "Temos 48 expositores na área de festas, noivas, buffet, som, iluminação, tudo que é evento, corporativo ou evento social, e eles estão apresentando seu produtos. Isso é mais uma retomada que estamos fazendo, trazendo nossos expositores de serviço aqui dentro do Água Azul", ressalta.

Foto por TNOnline 48 stands são expostos na feira

Faganello enfatiza que a feira pode servir como uma boa oportunidade para os visitantes darem início a planejamentos. "Você não faz uma festa do nível de um casamento ou corporativa sem se planejar, então aqui é um momento oportuno para que você venha conversar com os expositores e se organizar para fazer seu evento mais para frente", disse.

Assista a entrevista completa:

