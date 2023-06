Com 3 estreantes, Apucarana joga no Lagoão para garantir classificação

Após um intervalo de 14 dias, o Apucarana Futsal volta neste sábado (24) a jogar uma partida da Série Prata do Campeonato Paranaense. O jogo acontece no Ginásio Lagoão, contra o Gralha Azul, de Quedas do Iguaçu, e começa a partir das 19h30. O confronto, válido pela 13ª rodada, contará com novidades no elenco.

Mesmo sem jogos, as redes sociais do clube apucaranense estiveram movimentadas durante a pausa na competição. Isso porque foram anunciadas três novas contratações de jogadores que se juntam ao elenco para o restante da temporada. Biruzinho, 21 anos, do Tibagi, Vitor Bala, 23 anos, do Sercca Futsal, de Rio Grande do Sul, e Matheusinho, 21 anos, que estava no Acel de Chopinzinho, estarão à disposição para a partida deste sábado, segundo o treinador da equipe, Beto Silvero.

O técnico paraguaio vê a vitória como essencial, já que garante de forma antecipada o time de Apucarana na segunda fase do torneio. "Buscaremos a vitória em casa a fim de selar a classificação para a segunda fase. É um jogo importante e com possibilidade de somar três pontos, já que nos últimos dois jogos no Lagoão nós perdemos", disse Beto.

O treinador terá apenas um desfalque. Lucas Hirose trata de uma lesão no tornozelo e não estará entre os relacionados. Outro jogador ausente é Luan, que se despediu do Apucarana na última rodada, na derrota para o São José dos Pinhais. Após três temporadas nos Dragões do Norte, o apucaranense assinou contrato com um time do Japão.

Faltam apenas três rodadas para o término da primeira fase da Série Prata. Os outros jogos do Apucarana serão contra o Colombo, no dia 8 de julho, no Lagoão, e contra o Coronel Futsal, dia 15 de julho, fora de casa.

