Com 174,4 mm, Apucarana já ultrapassa média de chuva esperada para setembro

A cidade de Apucarana já superou a média histórica de chuvas para todo o mês de setembro em apenas 14 dias. Segundo os dados da estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o município acumulou um volume de precipitação de 174,4 milímetros nas duas primeiras semanas do mês, marca superior à média climatológica mensal, que é de 105,7 milímetros. Segundo o Simepar, o excesso de chuva é um reflexo direto do fenômeno El Niño, que tem provocado tempestades e causado estragos em diversas regiões do estado nos últimos dias.

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A intensificação do fenômeno climático já era prevista pelos meteorologistas. Historicamente, o El Niño está associado a precipitações muito acima da média na Região Sul do Brasil, além do aumento na frequência de eventos meteorológicos severos, como vendavais intensos, queda de granizo, inundações, enxurradas e, consequentemente, deslizamentos de terra. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica Americana (NOAA), o evento já elevou a temperatura da região do Pacífico equatorial em 1,8°C acima da média, impactando diretamente a circulação atmosférica em escala global.

As projeções alertam que, até o próximo verão, o Paraná poderá enfrentar uma maior frequência de períodos chuvosos, com o agravante de volumes elevados concentrados em poucos dias, o que aumenta o risco de cheias repentinas e saturação do solo. O Simepar aponta que há uma probabilidade superior a 90% de que o evento seja categorizado como muito forte entre a primavera e o verão no Brasil. Existe ainda 75% de chance de que, entre outubro e dezembro deste ano, seja registrado o El Niño mais intenso desde 1950. O pico do aquecimento das águas deve ocorrer entre novembro e janeiro, quando as anomalias podem chegar a 2,9°C acima da média histórica.

TRÉGUA

Nas últimas 24 horas, o Simepar registrou mais de 26 mm de chuva em Apucarana. No entanto, a instabilidade deve dar uma trégua na cidade nesta terça-feira (15). A previsão meteorológica indica que os temporais se afastam da região e o tempo deve limpar até sexta-feira (18), quando as chuvas devem retornar ao município e também a todo o Paraná.