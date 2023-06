Com 144 novos casos de dengue, Apucarana entra em epidemia

Casos de dengue aumentaram no município

Com a confirmação de 144 novos casos de dengue, Apucarana atingiu índice de epidemia. Os dados constam no boletim semanal de controle da doença divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Na atualização desta terça-feira (13), o município soma 454 confirmações. Na semana passada, eram 310 casos.

Com uma população estimada em 137.438 pessoas, Apucarana tem um índice de 311,41 casos para cada 100 mil habitantes. Considera-se índice epidêmico quando o índice ultrapassa 300/100 mil. O cálculo é feito a partir dos casos autóctones, ou seja, quando a contaminação acontece no município. Em Apucarana, dos 454 casos registrados, 428 foram contraídos na cidade.

O secretário de Saúde de Apucarana, Emídio Bachiega, afirma que o grande número de confirmações envolve exames encaminhados ao Lacen há mais de uma semana e que aguardavam resultados. “Agora é continuar com o trabalho. Tudo o que o prefeito (Junior da Femac) falou e vem falando há meses, pedindo à população que cuide dos quintais, que providencie limpeza e que seja vigilante, continua, agora ainda mais, tendo que ser aplicado”, afirma.

O secretário informa que, no momento, não há nenhum paciente hospitalizado em razão da dengue. Ele afirma, ainda, que a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) está finalizando um mapeamento da cidade para identificar as regiões com maior número de casos e, consequentemente, de maior risco, para personalizar o combate à dengue. Os dados devem ser divulgados nos próximos dias.

