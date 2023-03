Com 14 atletas, equipe de Apucarana disputa festival em Cascavel

Da Redação

O evento terá a presença de atletas de vários municípios do Estado

A equipe de atletismo das categorias de base da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana participará neste sábado (04), no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel, de um festival que será realizado nas categorias sub-12 e sub-14 (masculino e feminino). O evento terá a presença de atletas de vários municípios do Estado.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, destaca que a equipe apucaranense será representada por 14 atletas, sendo dez no masculino e quatro no feminino. “O festival será disputado o dia todo com a realização de duas etapas. A primeira iniciará às 9 horas e a segunda etapa está marcada para começar às 14 horas. O evento serve de preparação para as próximas corridas e para os Jogos Escolares do Paraná”, disse o professor Grillo.

Na disputa neste sábado (04) estão inscritos os apucaranenses Rômulo Ramos Monteiro, Pedro Henrique Neves Bernardo, João Vitor Neves Bernardo, Adryan Gomes da Silva, Davi Luiz Martins, Filipe Sanches, João Pedro Lima, Luiz Gustavo Fernandez, Murilo Santos, Otávio Santos, Nathaly Ramos Monteiro, Livia Matos, Vitória Proença e Vytória Cassiano.

Destaque para os jovens Rômulo, Pedro Henrique, João Vitor e Nathaly que no último final de semana se destacaram na 22ª edição da Prova Pedestre Quinzinha, em Cornélio Procópio. Rômulo e Nathaly foram campeões em suas categorias, Pedro ganhou a medalha de prata e João faturou bronze.

“São atletas que foram revelados nas corridas das escolas municipais, num trabalho fantástico que é realizado pela Secretaria de Esportes em parceria com a Autarquia Municipal de Educação, com o atletismo contando com apoio total do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”, frisa o professor Grillo.

No Oeste do Estado os atletas disputarão as provas de 60m, 150m, 600m, 800m, 2.000m, 60m com barreiras, salto em altura, lançamento do dardo, arremesso de peso, lançamento de pelota, lançamento de martelo, salto em distância e lançamento de disco.

O Festival tem a realização da Federação Paranaense de Atletismo, Secretaria de Esportes e Lazer de Cascavel, Fundação de Esportes e Cultura de Cascavel, Governo do Estado e Unimed.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

