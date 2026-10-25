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ELEIÇÃO PRESIDENCIAL

Com 100% das urnas apuradas, Flávio vence Lula em Apucarana com 69,50% dos votos

Candidato do PL teve a preferência da maioria do eleitorado local contra 30,50% do petista; abstenção no município chegou a 18,27%

Escrito por Da Redação
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Com 100% das urnas apuradas, Flávio vence Lula em Apucarana com 69,50% dos votos
Autor Foto: Instagram

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado no município de Apucarana (PR) no segundo turno das Eleições de 2026, superando o candidato Lula (PT). Com 100% das urnas apuradas na noite deste domingo (25), o representante do PL obteve 69,50% da preferência do eleitorado local, o que corresponde a 51.625 votos. Na segunda colocação, o petista alcançou 30,50%, somando um total de 22.657 votos. A totalização definitiva das 295 seções eleitorais da cidade foi consolidada pela Justiça Eleitoral às 20h23.

O balanço final do pleito aponta um alto comparecimento às urnas em Apucarana, com a presença de 76.990 eleitores, o que representa 81,73% dos 94.204 cidadãos aptos a exercer o direito ao voto. Por outro lado, o índice de abstenção no município fechou em 18,27%, indicando que 17.214 pessoas não compareceram aos locais de votação.

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A grande maioria do eleitorado apucaranense fez a opção nominal por um dos candidatos, resultando em 74.282 votos válidos, número que equivale a 96,48% de todos os votos registrados nas urnas da cidade. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabilizou ainda 1.691 votos nulos, representando 2,20% da totalização, e 1.017 votos em branco, que correspondem a 1,32%. De acordo com os dados oficiais, o município encerrou a eleição sem qualquer registro de voto anulado ou sub judice.

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Apucarana eleições 2026 Flávio Bolsonaro Lula Política resultados eleitorais VOTAÇÃO
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