Coloquem os casacos: quinta-feira amanheceu gelada em Apucarana

Esta quinta-feira (18/5) começou gelada em Apucarana, no Norte do Paraná. Conforme informações do Climatempo, a temperatura mínima registrada foi de 10ºC. O Sol "deu as caras" apenas às 06h53, e a previsão é que o pôr do sol aconteça cedo, no estilo do inverno, às 17h50.

Durante o decorrer do dia, as temperaturas sobem gradualmente, mas a máxima não passará dos 24ºC. Sem previsão de chuvas, a quinta-feira será de sol o dia todo e sem nuvens no céu. A noite, o tempo continua aberto ainda sem nuvens. A lua é a minguante.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma massa de ar estável mantém o tempo sem chuvas em todo o Paraná. No amanhecer, nevoeiros puderam ser observados em parte do Centro-sul, Campos Gerais e RMC, mas perderam forças rapidamente.





Sexta-feira (19/5)

Ainda segundo o Simepar, a sexta-feira seguirá o padrão de tempo registrado na semana em todas as regiões paranaenses. O dia amanhece gelado do Sul até o Leste do Estado com formação de nevoeiros, mas, como os índices de umidade relativa do ar estão baixos, o aquecimento diurno favorece a rápida dissipação das nuvens. De tarde o tempo fica agradável e ensolarado.

