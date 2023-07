Colisão traseira no centro de Apucarana deixa jovem de 23 anos ferido

Um acidente de trânsito foi registrado no final da manhã desta quarta-feira (26), na região central da cidade de Apucarana, no Norte do Paraná. A colisão traseira entre uma moto e um carro deixou um jovem ferido.

De acordo com informações apuradas pelo site TNOnline, a batida aconteceu na Avenida Curitiba, em frente ao Cine Teatro Fênix. O motociclista, de 23 anos, colidiu contra a traseira de um carro que era conduzido por uma mulher de aproximadamente 50 anos.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionado para atender a ocorrência. O jovem estava com fortes dores na região do abdômen, mas recusou atendimento. A motorista do carro não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana também foram chamadas para atender o acidente.

