Colisão traseira é registrada em semáforo de Apucarana

Da Redação

Um Fox bateu na traseira de um Subaru na parada do semáforo localizado na esquina da Rua São João com a Avenida Minas Gerais, em Apucarana, no começo da tarde desta sexta-feira (16).

Uma equipe de Agentes de Trânsito esteve no local para orientar o tráfego de veículos, que é intenso na Avenida. Ninguém ficou ferido e os carros registraram pequenos danos materiais

Os motoristas entraram em um acordo e o trânsito já foi liberado. Veja:

