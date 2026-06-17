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TRÂNSITO

Colisão traseira é registrada em semáforo da região central de Apucarana

Acidente envolveu uma picape Volkswagen Saveiro e um Volkswagen Gol; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 17:15:52 Editado em 17.06.2026, 17:15:44
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Colisão traseira é registrada em semáforo da região central de Apucarana
Autor Gol atingido na traseira - Foto: Gabriela Jacuboski/TNOnline

Uma colisão traseira deixou o trânsito parcialmente interditado no cruzamento das ruas Clotário Portugal e Osório Ribas de Paula, em Apucarana, na tarde desta quarta-feira (17). O acidente ocorreu no semáforo e envolveu uma picape Volkswagen Saveiro e um Volkswagen Gol. Apesar do impacto, não houve o registro de feridos.

-LEIA MAIS: Ex-tenente-coronel Odone Corso morre aos 88 anos em Apucarana

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Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionados, mas a condutora do Gol assinou a recusa de atendimento médico e permaneceu no local. O condutor da Saveiro, que também estava sozinho, não sofreu ferimentos.


Colisão traseira é registrada em semáforo da região central de Apucarana
AutorSaveiro envolvida no acidente - Foto: Gabriela Jacuboski/TNOnline


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A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM) para a orientação do tráfego e o registro do boletim de acidente. Por conta da presença dos automóveis e do guincho acionado para a remoção, a faixa da direita precisou ser bloqueada, fazendo com que o fluxo de veículos funcionasse apenas pelo lado esquerdo da pista durante o atendimento.

Um dos carros precisou ser empurrado para liberar o trânsito no local.


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Colisão traseira é registrada em semáforo da região central de Apucarana
AutorGuardas e populares empurram veículo - Foto: Gabriela Jacuboski/TNOnline


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