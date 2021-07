Colisão traseira deixa motociclista ferido em Apucarana

Da Redação

Uma colisão traseira foi registrada no final da tarde desta terça-feira (20), na Rua Lapa, no centro de Apucarana. Um motociclista ficou ferido. Os Bombeiros foram chamados.

Conforme testemunhas, a condutora do carro estava saindo do estacionamento da Câmara Municipal de Apucarana e o motociclista bateu na traseira do veículo.

Com a batida, o condutor da moto de 37 anos ficou ferido. De acordo com os socorristas, ele sofreu ferimentos leves e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento, UPA.