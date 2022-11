Colisão seguida de capotamento na BR-376 em Apucarana deixa feridos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma colisão seguida de capotamento provocou ferimentos em duas pessoas e a princípio, um dos motoristas estaria embriagado. O acidente aconteceu na BR-376 em Apucarana, no trevo de acesso à PR-170, por volta das 18h desta terça-feira (29). Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados.

continua após publicidade .

Conforme a tenente Ana Paula, dos Bombeiros, dois homens, de 29 e 33 anos, seguiam sentido Apucarana, porém, o motorista de um Fiat Tipo teria cruzado a rodovia. "Quando nossa equipe chegou, os homens foram socorridos pelo Samu, eles foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento. Conforme apurado no local, o motorista estava com velocidade reduzida e ele e o passageiro estavam usavam o cinto de segurança, o que foi primordial para que não sofressem ferimentos graves", detalhou.

Ainda de acordo com a tenente, o motorista do Tipo, de 65 anos, apresentava sinais de embriaguez. "Ele teria provocado o acidente e estaria com sinais de embriaguez. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada para fazer a verificação", explica.

continua após publicidade .

O acidente provocou lentidão no trânsito. De acordo com a PRF, foi realizado o teste do bafômetro e foi confirmado que o motorista do Tipo estava embriagado. Ele foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

Câmera de segurança flagra acidente que matou casal na PR-444

Uma câmera de segurança registrou o gravíssimo acidente registrado na manhã desta terça-feira (29), na PR-444, no município de Mandaguari, no norte do Paraná. Duas pessoas morreram. O acidente envolveu um carro e uma moto e ocorreu próximo a uma estrada rural.

Os ocupantes da motocicleta foram atingidos por uma caminhonete VW/Amarok e arrastados por aproximadamente 100 metros. Veja o vídeo aqui.

Siga o TNOnline no Google News