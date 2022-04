Colisão seguida de capotamento deixa feridos em Apucarana

Da Redação

Uma colisão, seguida de capotamento foi registrada por volta das 11h40 desta terça-feira (19), em Apucarana, na BR-376, no pontilhão que dá acesso ao Contorno Sul. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dos Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram chamadas. Uma criança, recém-nascida, estava em um dos carros.

Conforme apurou a reportagem, a princípio, o condutor do Corsa, de 29 anos, que seria morador da Vila Reis, seguia sentido ao distrito, quando perdeu o controle da direção, bateu na defensa de concreto que existe na rodovia, atingiu um carro, modelo Celta que seria de Apucarana, que vinha no sentido contrário e depois capotou.

No Celta estavam duas mulheres e uma criança, no bebê-conforto, elas sofreram ferimentos leves. Uma moça, tia da recém-nascida, ficou no local do acidente, já mãe e filha foram levadas para o Hospital da Providência para passar por exames.

O condutor do Corsa, Gilberto Ribeiro de Souza, como se queixava de dores pelo corpo, também foi levado para o Hospital da Providência. Ele acredita que a barra de direção do carro quebrou, por isso perdeu o controle da direção.

De acordo com testemunhas, por um milagre, o Corsa não atingiu em cheio o Celta.