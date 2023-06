Colisão seguida de capotamento deixa 4 feridos na BR-376 em Apucarana

Um acidente de trânsito registrado no Contorno Sul de Apucarana, norte do Paraná, deixou quatro pessoas feridas no final da manhã desta quarta-feira (28). Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para comparecer na BR-376 para atender a ocorrência.

De acordo com as informações das autoridades, um veículo Hyundai HB20 de cor branca colidiu na traseira de um caminhão, que também trafegava na pista sentido a Maringá, e na sequência capotou. O automóvel com os quatro ocupantes - sendo um casal, que tem entre 35 e 40 anos; um idoso, de 85; e um menino, de aproximadamente 10 - parou no canteiro central da rodovia e ficou bastante danificado.

Apesar da gravidade do acidente, os socorristas informaram que as vítimas sofreram apenas ferimentos leves. Elas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade por meio das ambulâncias do Siate e do Samu.

O motorista do caminhão, que transportava um trator, saiu ileso do acidente.

