Colisão na traseira de caminhão deixa um morto em Apucarana

Um homem de 53 anos morreu após colidir o carro que dirigia contra a traseira de um caminhão baú em Apucarana. O grave acidente aconteceu neste sábado (20), na rua Rio Bulha, no Núcleo Habitacional João Paulo I e marca a terceira ocorrência de trânsito atendida pelas equipes de resgate no dia, sendo a segunda com vítima fatal.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o motorista, que ficou preso às ferragens. De acordo com o Tenente Everson, a corporação já havia recebido informações preliminares sobre a gravidade da situação.

Veja o vídeo:





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"Infelizmente fomos acionados aqui pra mais uma ocorrência, um auto caminhão. A princípio os dados que foram passados foi que a vítima estava inconsciente dentro do veículo com um sangramento ativo. Chegando aqui no local a gente confirmou a natureza da ocorrência, eh, retiramos a vítima emergencialmente do do automóvel e começamos a o RCP aqui na vítima", detalhou o tenente.

Apesar dos esforços das equipes de resgate na reanimação cardiopulmonar (RCP), o homem não resistiu. O óbito foi atestado no local. "Positivo, a gente iniciou o processo de reanimação, a avançada chegando aqui no local com a doutora Vera constatou o óbito, e posteriormente a gente acionou aqui a Polícia Científica", explicou o oficial.





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Foto: Lis Kato/ TNOnline Foto: Lis Kato/ TNOnline

A força do impacto deixou a parte frontal do carro completamente destruída sob a carroceria do caminhão. "Sim, foi forte, a gente observa que a cinemática ela foi bem, foi bem grave aqui, e isso custou a vida da vítima", avaliou o tenente ao ser questionado sobre o estado em que os veículos ficaram. Não há confirmação se o automóvel chegou a bater em outro veículo antes de parar embaixo do caminhão.

Após a constatação do óbito, o local foi isolado. "O procedimento vai ser aguardar a chegada da Polícia Militar, da Polícia Científica.", informou Everson.

Diante do alto número de ocorrências em um único dia, o Corpo de Bombeiros fez um alerta aos motoristas. "Bem, nós tivemos diversos acidentes hoje em Apucarana, já é o terceiro que a gente tá atendendo hoje, então é muita atenção ao trânsito", finalizou o tenente.