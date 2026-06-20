Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
GRAVE

Colisão na traseira de caminhão deixa um morto em Apucarana

Vítima sofreu parada cardíaca após a batida e não resistiu; é o terceiro acidente do dia na cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 21:20:27 Editado em 20.06.2026, 22:35:35
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Colisão na traseira de caminhão deixa um morto em Apucarana
Autor Foto: Lis Kato/ TNOnline

Um homem de 53 anos morreu após colidir o carro que dirigia contra a traseira de um caminhão baú em Apucarana. O grave acidente aconteceu neste sábado (20), na rua Rio Bulha, no Núcleo Habitacional João Paulo I e marca a terceira ocorrência de trânsito atendida pelas equipes de resgate no dia, sendo a segunda com vítima fatal.

- LEIA MAIS: Motorista morre após bater carro contra poste em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o motorista, que ficou preso às ferragens. De acordo com o Tenente Everson, a corporação já havia recebido informações preliminares sobre a gravidade da situação.

Veja o vídeo:


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Infelizmente fomos acionados aqui pra mais uma ocorrência, um auto caminhão. A princípio os dados que foram passados foi que a vítima estava inconsciente dentro do veículo com um sangramento ativo. Chegando aqui no local a gente confirmou a natureza da ocorrência, eh, retiramos a vítima emergencialmente do do automóvel e começamos a o RCP aqui na vítima", detalhou o tenente.

Apesar dos esforços das equipes de resgate na reanimação cardiopulmonar (RCP), o homem não resistiu. O óbito foi atestado no local. "Positivo, a gente iniciou o processo de reanimação, a avançada chegando aqui no local com a doutora Vera constatou o óbito, e posteriormente a gente acionou aqui a Polícia Científica", explicou o oficial.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Colisão na traseira de caminhão deixa um morto em Apucarana
AutorFoto: Lis Kato/ TNOnline

A força do impacto deixou a parte frontal do carro completamente destruída sob a carroceria do caminhão. "Sim, foi forte, a gente observa que a cinemática ela foi bem, foi bem grave aqui, e isso custou a vida da vítima", avaliou o tenente ao ser questionado sobre o estado em que os veículos ficaram. Não há confirmação se o automóvel chegou a bater em outro veículo antes de parar embaixo do caminhão.

Após a constatação do óbito, o local foi isolado. "O procedimento vai ser aguardar a chegada da Polícia Militar, da Polícia Científica.", informou Everson.

Diante do alto número de ocorrências em um único dia, o Corpo de Bombeiros fez um alerta aos motoristas. "Bem, nós tivemos diversos acidentes hoje em Apucarana, já é o terceiro que a gente tá atendendo hoje, então é muita atenção ao trânsito", finalizou o tenente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV