Colisão na Rua Guarapuava deixa homem ferido em Apucarana; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No início da tarde desta quinta-feira (21), um acidente foi registrado no cruzamento das Ruas Nagib Daher com a Rua Guarapuava, região central do município de Apucarana, Norte do Estado do Paraná. Um homem ficou ferido.

continua após publicidade .

A colisão aconteceu entre um veículo Fiat Mobi, na cor cinza escuro, e uma moto Honda Titan preta. De acordo com testemunhas, a princípio, a condutora do carro teria cruzado a preferencial e o motoqueiro que trafegava pela Rua Guarapuava colidiu com a parte frontal do automóvel.

O homem, de 32 anos, que não foi identificado, sofreu uma queda que ocasionou em ferimentos leves. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana consciente e orientado.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) e agentes de trânsito da Prefeitura Municipal de Apucarana também foram até o local, e as causas do acidente estão sendo apuradas.

Siga o TNOnline no Google News