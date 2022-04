Colisão lateral deixa motorista ferida em Apucarana

Da Redação

Uma motorista, de 39 anos, ficou ferida após acidente registrado na manhã desta sexta-feira (22), na Rua Erasto Gaertner, com a Rua Gastão Vidigal, área central de Apucarana.

Conforme informações de testemunhas, a vítima dirigia um Chevrolet Spin, quando bateu na lateral de uma caminhonete modelo S10, com placas de Jandaia do Sul, que avançou a preferencial. A motorista da S10 não sofreu ferimentos.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, prestou atendimento à mulher e a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com ferimentos leves. A Polícia Militar (PM) também esteve no endereço.