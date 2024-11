Colisão frontal entre dois veículos deixa sete feridos em Apucarana

Acidente ocorreu entre dois veículos na Avenida Central do Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Atualizada às 9h

continua após publicidade

Sete pessoas ficaram feridas - incluindo quatro crianças - após grave acidente entre dois carros na noite desta sexta-feira (25) em Apucarana (PR). A batida frontal aconteceu na Avenida Central do Paraná, na região do Jardim Diamantina. Equipes de socorro foram acionadas no local.



-LEIA MAIS: Capotamento deixa dois feridos na BR-376 em Apucarana

continua após publicidade

O Corpo de Bombeiros enviou um caminhão e uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) para atender o acidente. Inicialmente, a informação era de três feridos, que depois foi corrigida. Leia aqui a situção das vítimas.

A colisão envolveu Chevrolet Vectra e um Citroën C4 Pallas. A polícia deve apurar as causas da batida.

Siga o TNOnline no Google News