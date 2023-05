Colisão frontal entre carros deixa três feridos em bairro de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma colisão frontal entre carros deixou três pessoas feridas no final da tarde desta terça-feira (2), em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente de trânsito foi registrado na entrada do Residencial Fariz Gebrim, no cruzamento da Avenida Iêdo Marques e da Rua José Verona.

continua após publicidade .

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Siate do Corpo de Bombeiros foram ao local para atender as vítimas. No VW Gol estavam mãe, de 29 anos, e filho, de 9, que sofreram ferimentos leves, segundo os socorristas. A passageira do Vectra também se machucou. As três vítimas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

-LEIA MAIS: Vídeo: ladrão cai antes de roubar malote de posto em Apucarana

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) também esteve no local e registrou um boletim de acidente de trânsito. As causas da colisão serão apuradas.

Siga o TNOnline no Google News