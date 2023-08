Três pessoas ficaram feridas em acidente no início da noite deste sábado (26) na Rua João Matiuzzi, no Parque Bela Vista, em Apucarana (PR). Veja abaixo vídeo do local e entrevista com o subtenente Camilo, do Corpo de Bombeiros.

continua após publicidade

A colisão envolveu um VW Gol e um Peugeot 208, que bateram de frente. Duas vítimas estavam no Gol e a terceira no Peugeot.

-LEIA MAIS: Empresária acusa contador de golpe e chama a polícia em Apucarana

continua após publicidade

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionadas.

As duas vítimas do Gol - incluindo o motorista de 64 anos - ficaram com ferimentos de moderados a graves. Elas foram encaminhadas para o Hospital da Providência.

O passageiro, de 46 anos, foi levado inconsciente para o “Providência”. Um dos feridos ficou enclausurado no carro.

continua após publicidade

Já o condutor do Peugeot foi encaminhado por terceiros para atendimento médico. Não há informações sobre o quadro de saúde dele.

A Polícia Militar (PM) foi ao local para os procedimentos cabíveis.

continua após publicidade

Colisão frontal deixa três feridos no Parque Bela Vista; veja tnonline

Siga o TNOnline no Google News