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TRÂNSITO

Colisão faz carro bater contra guard-rail e rodar na BR-369 em Apucarana

Acidente foi registrado no início da manhã desta quinta-feira (11) na saída para Arapongas; PRF foi acionada ao local

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 07:35:25 Editado em 11.06.2026, 09:33:15
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Colisão faz carro bater contra guard-rail e rodar na BR-369 em Apucarana
Autor Acidente de trânsito deixou Volkswagen Up bastante danificado - Foto: TNOnline

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado no início da manhã desta quinta-feira (11), na BR-369, em Apucarana (PR), em um trecho de viaduto, na saída para Arapongas. Ninguém se feriu.

-LEIA MAIS: Jandaia do Sul adota tarifa zero e anuncia passe livre no transporte coletivo

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O acidente, que ocorreu por volta das 6h, envolveu um Volkswagen Up e um outro veículo, que não permaneceu no local após a colisão. Segundo o motorista do Up relatou à reportagem, o carro dele foi atingido na traseira, colidiu contra o guard-rail e rodou na pista.


Colisão faz carro bater contra guard-rail e rodar na BR-369 em Apucarana
AutorFoto: TNOnline

A dianteira do Up, que bateu na defensa metálica, ficou bastante danificada devido ao forte impacto. O carro ficou parado em uma das vias enquanto o condutor aguardava a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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O trecho onde ocorreu o acidente estava com forte neblina naquele momento.


Colisão faz carro bater contra guard-rail e rodar na BR-369 em Apucarana
AutorFoto: Reprodução
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acidente de transito Apucarana BR 369 colisão Polícia Rodoviaria federal Volkswagen Up
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