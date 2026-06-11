Colisão faz carro bater contra guard-rail e rodar na BR-369 em Apucarana
Acidente foi registrado no início da manhã desta quinta-feira (11) na saída para Arapongas; PRF foi acionada ao local
Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado no início da manhã desta quinta-feira (11), na BR-369, em Apucarana (PR), em um trecho de viaduto, na saída para Arapongas. Ninguém se feriu.
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O acidente, que ocorreu por volta das 6h, envolveu um Volkswagen Up e um outro veículo, que não permaneceu no local após a colisão. Segundo o motorista do Up relatou à reportagem, o carro dele foi atingido na traseira, colidiu contra o guard-rail e rodou na pista.
A dianteira do Up, que bateu na defensa metálica, ficou bastante danificada devido ao forte impacto. O carro ficou parado em uma das vias enquanto o condutor aguardava a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O trecho onde ocorreu o acidente estava com forte neblina naquele momento.