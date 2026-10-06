Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
URGENTE

Colisão envolvendo seis veículos deixa homem ferido na BR-369 entre Apucarana e Arapongas

Acidente aconteceu no retorno entre a Facnopar e a Nortox; vítima de 27 anos estava em um Gol e foi encaminhada ao Hospital da Providência

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline



Uma colisão envolvendo uma carreta, um caminhão e quatro veículos deixou um homem de 27 anos ferido na manhã desta terça-feira (6), na BR-369, no trecho entre Apucarana e Arapongas, no Norte do Paraná. O acidente aconteceu no retorno localizado entre a Facnopar e a Nortox e provocou a interdição das pistas no sentido Arapongas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Polícia Civil investiga esquema de desvio de combustível na Prefeitura de Rio Branco do Ivaí

Segundo o Corpo de Bombeiros, a dinâmica inicial aponta que a carreta cruzou a rodovia, provocando uma sequência de colisões. Entre os veículos envolvidos houve colisões traseiras e uma carreta também acabou rodando na pista.

“Colhendo informações aqui do próprio condutor da carreta, constatou-se que, ao cruzar a rodovia, ele causou a colisão entre os veículos — uma colisão traseira. Teve outro caminhão que também rodou aqui na pista, mas o motivo principal foi essa carreta mesmo que cruzou a pista”, explicou o sargento Luciano Romão, do Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na chegada do Corpo de Bombeiros (CBMPR), foi constatada uma vítima. O homem, que estava em um Volkswagen Gol, estava consciente e orientado e recebia atendimento dentro da ambulância da concessionária responsável pelo trecho. Segundo o sargento, ele apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) e foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana.


Colisão envolvendo seis veículos deixa homem ferido na BR-369 entre Apucarana e Arapongas
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline

A Motiva Paraná foi acionada para o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar também deu apoio, enquanto equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceram ao local para realizar o levantamento do acidente e organizar a liberação da rodovia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as pistas no sentido Arapongas ficaram totalmente interditadas durante o atendimento e os trabalhos das equipes.

O atendimento chegou a enfrentar dificuldades para a chegada dos socorristas. Segundo o sargento, uma grande quantidade de veículos ocupava também o acostamento, impedindo a passagem do caminhão do Siate.

“É uma orientação aí: não ocupar todas as pistas, sempre deixar um espaço livre para o bombeiro chegar até o local”, alertou o sargento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inicialmente, os bombeiros chegaram a acreditar que poderia haver mais vítimas presas nos veículos devido à quantidade de carros envolvidos. Após a avaliação no local, porém, foi constatado apenas um ferido.

Com a chegada da PRF, os bombeiros auxiliaram na sinalização e no atendimento e deixaram o local para que os agentes rodoviários realizassem os procedimentos necessários e trabalhassem na liberação da pista.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Colisão envolvendo seis veículos deixa homem ferido na BR-369 entre Apucarana e Arapongas
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline



Colisão envolvendo seis veículos deixa homem ferido na BR-369 entre Apucarana e Arapongas
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Colisão envolvendo seis veículos deixa homem ferido na BR-369 entre Apucarana e Arapongas
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline


Colisão envolvendo seis veículos deixa homem ferido na BR-369 entre Apucarana e Arapongas
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Apucarana ARAPONGAS BR 369 engavetamento feridos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV