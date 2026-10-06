Colisão envolvendo seis veículos deixa homem ferido na BR-369 entre Apucarana e Arapongas

Acidente aconteceu no retorno entre a Facnopar e a Nortox; vítima de 27 anos estava em um Gol e foi encaminhada ao Hospital da Providência







Uma colisão envolvendo uma carreta, um caminhão e quatro veículos deixou um homem de 27 anos ferido na manhã desta terça-feira (6), na BR-369, no trecho entre Apucarana e Arapongas, no Norte do Paraná. O acidente aconteceu no retorno localizado entre a Facnopar e a Nortox e provocou a interdição das pistas no sentido Arapongas.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a dinâmica inicial aponta que a carreta cruzou a rodovia, provocando uma sequência de colisões. Entre os veículos envolvidos houve colisões traseiras e uma carreta também acabou rodando na pista.

“Colhendo informações aqui do próprio condutor da carreta, constatou-se que, ao cruzar a rodovia, ele causou a colisão entre os veículos — uma colisão traseira. Teve outro caminhão que também rodou aqui na pista, mas o motivo principal foi essa carreta mesmo que cruzou a pista”, explicou o sargento Luciano Romão, do Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência.



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Na chegada do Corpo de Bombeiros (CBMPR), foi constatada uma vítima. O homem, que estava em um Volkswagen Gol, estava consciente e orientado e recebia atendimento dentro da ambulância da concessionária responsável pelo trecho. Segundo o sargento, ele apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) e foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana.





Foto: Vitor Flores/ TNOnline Foto: Vitor Flores/ TNOnline

A Motiva Paraná foi acionada para o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar também deu apoio, enquanto equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceram ao local para realizar o levantamento do acidente e organizar a liberação da rodovia.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, as pistas no sentido Arapongas ficaram totalmente interditadas durante o atendimento e os trabalhos das equipes.

O atendimento chegou a enfrentar dificuldades para a chegada dos socorristas. Segundo o sargento, uma grande quantidade de veículos ocupava também o acostamento, impedindo a passagem do caminhão do Siate.

“É uma orientação aí: não ocupar todas as pistas, sempre deixar um espaço livre para o bombeiro chegar até o local”, alertou o sargento.

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Inicialmente, os bombeiros chegaram a acreditar que poderia haver mais vítimas presas nos veículos devido à quantidade de carros envolvidos. Após a avaliação no local, porém, foi constatado apenas um ferido.

Com a chegada da PRF, os bombeiros auxiliaram na sinalização e no atendimento e deixaram o local para que os agentes rodoviários realizassem os procedimentos necessários e trabalhassem na liberação da pista.





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