Colisão envolvendo duas motos e uma van deixa três feridos em Apucarana

Uma colisão envolvendo duas motocicletas e uma van deixou dois homens e uma mulher feridos na noite desta segunda-feira (25) na Avenida Zilda Seixas do Amaral, localizada no Parque Industrial Norte, em Apucarana. O acidente aconteceu no cruzamento com a Rua Petróleo e mobilizou diversas equipes de resgate e forças de segurança da cidade.

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De acordo com as informações preliminares, as duas motocicletas colidiram inicialmente no cruzamento e, em seguida, acabaram atingindo a van que trafegava pelo local. O motorista do veículo utilitário não sofreu ferimentos e permaneceu no ponto do acidente para prestar esclarecimentos.

As três vítimas estavam nas motos e receberam atendimento médico imediato. Dois homens foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao Hospital da Providência. Uma mulher, que apresentou o quadro de saúde mais crítico entre os envolvidos, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros (Siate) e também encaminhada ao mesmo hospital.

Apesar da gravidade das lesões, ela foi resgatada consciente e orientada. Além dos socorristas, equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal estiveram presentes na avenida para orientar o trânsito e registrar a ocorrência.

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