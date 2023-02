Colisão entre veículos é registrada no centro de Apucarana

Da Redação

O acidente foi registrado no início da tarde deste sábado (4)

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde deste sábado (4), na Avenida Doutor Munhoz da Rocha, no Centro de Apucarana, norte do Paraná. Houve uma colisão entre um carro de passeio e uma caminhonete da Toyota, utilizada por trabalhadores da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

O automóvel colidiu na traseira do veículo de serviço. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O trânsito no local apresentou uma pequena lentidão, visto que os carros envolvidos no acidente ocuparam uma faixa da via.

Homem de 25 anos morre após confronto com a PM em Apucarana

Um homem, de 25 anos, morreu após confronto com a Polícia Militar (PM) em Apucarana, no norte do Paraná. A troca de tiros aconteceu na Rua Eurico Gaspar Dutra, no Jardim Trabalhista, por volta das 20h desta sexta-feira (4).

Equipes da Rotam de Apucarana e de Londrina, da Choque, estavam no endereço e tentaram prender o rapaz, que estava com um mandado de prisão em aberto. "Ele tentou correr da equipe, estava com arma, confrontou a equipe que revidou e ele foi atingido. Ele estava com um mandado pelo crime de tráfico de drogas em aberto", disse o Tenente Jair, da PM.

O jovem, Maycol Cidade Campos, foi atingido no quintal da residência. Os Bombeiros foram chamados, ele chegou a ser socorrido, porém, não resistiu e morreu no local. Nenhum policial ficou ferido. A PM repassou que a arma que o jovem usou foi apreendia e seria um revólver.

