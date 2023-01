Colisão entre veículos afeta trânsito no centro de Apucarana

Da Redação

Um acidente de trânsito foi registrado no fim da manhã desta quinta-feira (19), em Apucarana, norte do Paraná. Dois automóveis, um Toyota Corolla e um Hyundai HB20, colidiram no cruzamento entre as Ruas Padre Severino Cerutti e Professor Edwaldo Canezin Tosch, no centro da Cidade Alta.

De acordo com as informações, o acidente ocorreu quando o motorista do Corolla trafegava pela Rua Padre Severino Cerutti e foi atingido pelo HB20, que transitava pela Rua Professor Edwaldo Canezin Tosch.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os estragos foram apenas materiais, visto que os carros ficaram danificados.

Parte da rua precisou ser interditada para a remoção dos automóveis. Agentes municipais de trânsito estiveram no local para auxiliar no tráfego.

