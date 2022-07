Colisão entre três veículos deixa motociclista ferido

Da Redação

Um acidente entre uma motocicleta e dois carros deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (26), em Apucarana. A colisão aconteceu na Avenida Governador da Silveira, saída para Maringá.

Segundo informações do motociclista, a moto transitava sentido bairro-centro quando ele teria sido fechado por um veículo Chevrolet Celta que projetou o rapaz para a pista do lado direito, na sequência a moto foi atingida por uma pick up Fiat Strada. O motociclista ainda informou que pulou da moto para não ser atropelado, sendo apenas a motocicleta atingida.

O motociclista de 25 anos teve um ferimento no pé e foi socorrido pelo resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar (PM).

