Colisão entre ônibus e carro deixa pessoas feridas; Assista

Continua após publicidade

Na manhã desta terça-feira (6), uma colisão traseira entre um ônibus e um carro foi registrada na saída do Terminal Urbano, de Apucarana, na Rua Osório Ribas de Paula.

De acordo com informações de testemunhas, o Gol estava saindo de uma clínica popular quando colidiu com o ônibus da Val. Dois passageiros do coletivo sofreram ferimentos leves e foram encaminhados pela equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, até a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), de Apucarana.

Ainda conforme testemunhas, o motorista do Gol, um homem, de 44 anos, não teve ferimentos.

Assista: