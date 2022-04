Da Redação

Colisão entre motos deixa jovem ferido em Apucarana

Apucarana registra seu terceiro acidente de trânsito. Na tarde desta quinta-feira (28), um motociclista de 20 anos, além de atingir outra moto, também bateu no rodado de um caminhão. Os Bombeiros foram chamados para socorrer o rapaz.

O acidente aconteceu na Rua Padre Severino Cerutti, quase esquina com a Avenida Minas Gerais. Conforme apurou a reportagem, o jovem colidiu contra uma outra moto, que deixou o local, depois, perdeu o equilíbrio e ainda atingiu o rodado de um caminhão.

Conforme os socorristas, o rapaz sofreu uma fratura no ombro e foi levado para o Hospital da Providência. O plantão de acidentes da Polícia Militar (PM) foi chamado e as causas da batida serão apuradas.

No começo da manhã, uma pedestre foi atropelada na Avenida Governador, depois no começo da tarde, um jovem motociclista fraturou a perna ao colidir com um carro. fonte: TNOnline