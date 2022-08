Colisão entre motos deixa homem ferido em Apucarana

Da Redação

Um motociclista, de 58 anos, ficou ferido após se envolver em uma colisão contra outra moto. O acidente aconteceu na Avenida Minas Gerais em Apucarana, por volta das 10h30. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dos Bombeiros foram chamadas.

Conforme testemunhas, uma mulher que conduzia uma Biz realizou uma conversão na rodovia, então o homem, que estava em outra moto e seguia sentido o Bairro Adriano Correia foi atingido.

O motociclista sofreu alguns ferimentos leves pelo corpo. Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A mulher não ficou ferida.

Outro acidente: Homem morre após caminhão tombar e ficar preso nas ferragens na BR-376

Um homem de 37 anos morreu na noite desta quinta-feira (11), depois que o caminhão graneleiro que ele dirigia, que estava carregado com sucatas, tombar na BR 376, no km 252, em Califórnia. O caminhão tinha placas de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 22h30 e chegando no local isolou a área e realizou a contenção do vazamento do combustível e utilizou pó de serra na pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também foi acionado, mas a vítima, Alexandre Xavier de Almeida, morreu no local do acidente. O Corpo de Bombeiros realizou o desencarceramento da vítima que foi encaminhada para o Instituto Médico Legal de Apucarana (IML).

