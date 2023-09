Colisão entre moto e carro deixa motociclista ferido em Apucarana

Um acidente entre um carro e uma moto deixou um motociclista de 30 anos, ferido na manhã desta segunda-feira (18), em Apucarana. A colisão aconteceu na Avenida Governador Roberto da Silveira, próximo ao posto de combustível Zapa.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi chamado para atender a vítima, que teve ferimentos leves e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa).

Segundo informações apuradas no local, a condutora de 56 anos, trafegava sentido centro-bairro, quando o motociclista bateu na traseira do carro. No veículo também estavam os pais da motorista, um casal de 80 e 77 anos. Ninguém do veículo se feriu.

O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar.



