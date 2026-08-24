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TRÂNSITO

Colisão entre moto e caminhonete deixa duas pessoas feridas em Apucarana

Acidente entre Ford Ranger e Yamaha MT mobilizou Samu e PM em Apucarana

Escrito por Da Redação
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Colisão entre moto e caminhonete deixa duas pessoas feridas em Apucarana
Autor Colisão envolveu caminhonete e moto - Foto: Cindy Santos/TNOnline

Uma colisão entre uma motocicleta Yamaha MT e uma caminhonete Ford Ranger deixou duas pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (24), na Avenida Pirapó, na região da Barra Funda, em Apucarana. O acidente aconteceu próximo à Avenida Governador Roberto da Silveira no momento em que a caminhonete realizava uma conversão na via e a moto, que transitava no sentido bairro-Centro, acabou colidindo contra o veículo. O motorista da Ranger não se feriu.

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Na motocicleta estavam um homem de 25 anos e uma mulher de 21, que receberam os primeiros socorros de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor da moto apresentava quadro de desorientação e confusão mental, sendo levado ao Hospital da Providência para avaliação médica detalhada. A garupa, que estava consciente, orientada e sem fraturas aparentes, foi conduzida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar (PM) também esteve no local para orientar o trânsito e registrar um boletim de ocorrência.

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