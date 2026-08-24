Colisão entre moto e caminhonete deixa duas pessoas feridas em Apucarana

Uma colisão entre uma motocicleta Yamaha MT e uma caminhonete Ford Ranger deixou duas pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (24), na Avenida Pirapó, na região da Barra Funda, em Apucarana. O acidente aconteceu próximo à Avenida Governador Roberto da Silveira no momento em que a caminhonete realizava uma conversão na via e a moto, que transitava no sentido bairro-Centro, acabou colidindo contra o veículo. O motorista da Ranger não se feriu.

-LEIA MAIS: Policial feminina do 10º BPM vence competição internacional de tiro



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na motocicleta estavam um homem de 25 anos e uma mulher de 21, que receberam os primeiros socorros de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor da moto apresentava quadro de desorientação e confusão mental, sendo levado ao Hospital da Providência para avaliação médica detalhada. A garupa, que estava consciente, orientada e sem fraturas aparentes, foi conduzida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar (PM) também esteve no local para orientar o trânsito e registrar um boletim de ocorrência.