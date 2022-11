Colisão entre moto e caminhão causa uma morte em Apucarana; assista

Da Redação

Uma pessoa morreu após um acidente registrado na noite desta quarta-feira (30), na PR-170, no Contorno Norte de Apucarana, norte do Paraná. A vítima, ainda não identificada, conduzia uma motocicleta que foi atingida por um caminhão.

O acidente foi registrado por volta das 18h30 e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer a vítima. No entanto, as equipes confirmaram o óbito do homem, que tem 40 anos.

De acordo com informações dos socorristas, o acidente ocorreu em trecho de pista simples, portanto, a via foi totalmente interditada para o atendimento do acidente.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) está no local para sinalizar o trânsito. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas. Veja a transmissão ao vivo: null - Vídeo por: TNOnline

