Colisão entre moto e bicicleta motorizada deixa 2 feridos em Apucarana

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo uma moto e uma bicicleta elétrica, na noite desta quarta-feira (31), em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 18 horas no cruzamento da Rua Mirchio de Biagi com a Rua Tereza Santos, no Residencial Solo Sagrado.

Conforme informações apuradas no local, um idoso de 66 anos que conduzia uma bicicleta motorizada seguia pela Rua Tereza Santos quando veio a colidir com a motocicleta conduzida por uma jovem, de aproximadamente 25 anos, que trafegava pela Rua Mirchio de Biagi.

O idoso foi socorrido pelo Siate do Corpo de Bombeiros e a mulher atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A jovem teve ferimentos considerados leves e foi encaminhada ao Hospital da Providência.

