Colisão entre moto e bicicleta deixa pessoas feridas

Da Redação

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (29), em Apucarana. A batida ocorreu na Rua Talita Bresolin, em frente ao Espaço das Feiras, em Apucarana. De acordo com os envolvidos no acidente, a moto bateu na traseira da bicicleta no cruzamento para o parquinho que fica na feira e todos caíram na chão.

O motociclista, um homem, de 38 anos, sofreu uma contusão no abdômen, considerada moderada, e precisou ser encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Providência.

Já a mulher, de 40 anos, e os filhos, de 4 e 2 anos e meio, que estavam na bicicleta, foram atendidos pelos socorristas e liberados no local sem ferimentos graves, apenas escoriações. A equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar também estiveram no local.