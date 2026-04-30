Colisão entre moto e bicicleta deixa adolescente e jovem feridos em Apucarana
Acidente ocorreu no cruzamento da Rua Vitório Pepato Filho com a Rua Santa Mutti Sorpille e mobilizou Siate e Samu
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Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta na noite desta quinta-feira (30), no Residencial Mega Park, em Apucarana (PR). O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Vitório Pepato Filho com a Rua Santa Mutti Sorpille, mobilizando equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
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De acordo com as informações apuradas pelo TNOnline no local, os envolvidos no acidente são um motociclista de 24 anos e um adolescente de 13 anos, que conduzia a bicicleta no momento do choque.
O Siate prestou os primeiros socorros às vítimas ainda no asfalto e depois acionou apoio do Samu. Ambos os feridos foram encaminhados para atendimento médico no Hospital da Providência com ferimentos considerados moderados. A dinâmica exata de como a colisão ocorreu ainda será investigada.