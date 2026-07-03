Colisão entre Jeep Renegade e Tiguan chama atenção em bairro de Apucarana
Acidente aconteceu no cruzamento da Rua Valdemir Matias com a Rua General Osório, na Vila Isabela; vítimas não sofreram ferimentos
Uma colisão entre um Jeep Renegade e um Volkswagen Tiguan mobilizou equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, no fim da tarde desta sexta-feira (03), em Apucarana (PR).
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O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Valdemir Matias com a Rua General Osório, na Vila Isabela.
No Tiguan estavam o motorista, de 52 anos, um jovem de 24 anos e uma menina de 9 anos. No Jeep Renegade viajavam duas mulheres.
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Apesar da mobilização das equipes de resgate, todos os ocupantes dos veículos recusaram encaminhamento para atendimento médico.
As causas da colisão não foram informadas e serão apuradas.