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Colisão entre Jeep Renegade e Tiguan chama atenção em bairro de Apucarana

Acidente aconteceu no cruzamento da Rua Valdemir Matias com a Rua General Osório, na Vila Isabela; vítimas não sofreram ferimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 20:02:45 Editado em 03.07.2026, 20:02:50
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Colisão entre Jeep Renegade e Tiguan chama atenção em bairro de Apucarana
Autor No Tiguan estavam o motorista, de 52 anos, um jovem de 24 anos e uma menina de 9 anos e no Jeep Renegade viajavam duas mulheres - Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline

Uma colisão entre um Jeep Renegade e um Volkswagen Tiguan mobilizou equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, no fim da tarde desta sexta-feira (03), em Apucarana (PR).

📰 LEIA MAIS: Trabalhador morre esmagado por caminhão-pipa de 50 mil litros em mina

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O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Valdemir Matias com a Rua General Osório, na Vila Isabela.

No Tiguan estavam o motorista, de 52 anos, um jovem de 24 anos e uma menina de 9 anos. No Jeep Renegade viajavam duas mulheres.

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Apesar da mobilização das equipes de resgate, todos os ocupantes dos veículos recusaram encaminhamento para atendimento médico.

As causas da colisão não foram informadas e serão apuradas.

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