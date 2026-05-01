Colisão entre Harley-Davidson e caminhão deixa homem ferido em Apucarana
Vítima foi socorrida com fraturas no fêmur e no antebraço, sendo encaminhada ao Hospital da Providência nesta sexta-feira (1º)
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Um motociclista de 47 anos ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo uma moto Harley-Davidson e um caminhão nesta sexta-feira (1º), em Apucarana (PR). A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Clevelândia e Manoel Luís da Silva, localizado no bairro Vila São Carlos.
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A suspeita é de que o piloto tenha batido no caminhão e, na sequência, atingido uma árvore. Devido ao grave impacto, o homem sofreu fraturas no fêmur e no antebraço.
O atendimento à vítima foi realizado pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestaram os primeiros socorros e fizeram a imobilização do motociclista ainda no local da batida. Em seguida, ele foi encaminhado para avaliação e cuidados médicos no Hospital da Providência. A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência e organizar o trânsito no trecho.