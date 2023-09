Colisão entre duas motos deixa mulher ferida na BR-369 em Apucarana

Uma colisão entre duas motos deixou uma mulher de 29 anos ferida na manhã desta quarta-feira (20), em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente aconteceu nas proximidades do Monumento do Boné, conhecido como "Bonezão".

continua após publicidade

LEIA MAIS - Homem ameaça ex com faca e é contido pela filha do casal em Apucarana

Ambas as motos seguiam pelos mesmo sentido na PR-170 no Contorno Norte e se chocaram após uma tentativa de conversão na BR-369. Em uma das motocicletas, uma Honda Biz, haviam duas mulheres. Segundo informações colhidas no local, a condutora de 29 anos teve uma suspeita de fratura no tornozelo. Ela foi atendida no local e encaminhada para o Hospital da Providência. Já o condutor da outra moto, de 53 anos, que pilotava uma Yamaha Factor, apresentou apenas escoriações pelo corpo.

continua após publicidade

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e compareceram no local para prestar atendimento as vítimas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi chamada.

Siga o TNOnline no Google News