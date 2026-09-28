Colisão entre dois carros termina em capotamento em Apucarana

Uma colisão entre dois automóveis resultou no capotamento de um dos veículos, na manhã desta segunda-feira (28) em um cruzamento do Núcleo Habitacional Osmar Guaraci Freire, em Apucarana.

De acordo com informações apuradas pela polícia no local, a condutora de um Volkswagen Fox subia a Rua Rio das Cinzas e tentou realizar uma conversão para acessar a Rua Dr Egidio Genaro Tucci. Em algum momento colidiu com o Peugeot, provocando o capotamento do Fox, que parou com as rodas para cima no meio da pista.

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Ao todo, três mulheres envolvidas na colisão necessitaram de assistência hospitalar e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana. Entre as vítimas resgatadas estão a condutorade 38 anos e uma jovem de 18 anos que estavam no Peugeot e uma idosa que estava no Fox. Todas estavam conscientes e orientadas no momento do atendimento prestado pelas equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).

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Apesar do impacto e do capotamento, a motorista do Fox foi encontrada sentada na via pública, lúcida e sem ferimentos graves aparentes. A condutora do Peugeot recebeu os primeiros cuidados na ambulância enquanto os socorristas realizavam a regulação médica com a central de atendimento para a transferência. As autoridades de trânsito isolaram a área para permitir o socorro às vítimas e a remoção dos automóveis da via.